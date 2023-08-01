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В Бурятии воровка при виде полицейских закинула телефон на крышу

В Бурятии воровка при виде полицейских закинула телефон на крышу
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Женщина стащила телефон с кассы АЗС

Вечером 29 июля в Тункинском районе Бурятии в полицию обратилась жительница улуса Хужиры. Женщина сообщила, что неизвестный забрал её телефон стоимостью 13 тысяч рублей, оставленный на кассе АЗС. Владелица оперативно заблокировала «мобильный банк», привязанный к номеру телефона.

Участковый уполномоченный полиции выехал на место происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий он установил автомобиль, на котором скрылась подозреваемая. Ориентировка на машину была передана наружным службам полиции.

Автомобиль задержали на автомобильном пункте пропуска «Монды». Полицейские прибыли на место и вскоре нашли украденный телефон – он лежал на крыше деревянного строения.

- Выяснилось, что 42-летняя жительница Тункинского района, которая следовала с родственниками из Окинского района, забрала чужой забытый телефон. Когда автомобиль женщины был остановлен по ориентировке, гражданка избавилась от похищенного, закинув на крышу деревянного строения. Полицейскими она пояснила, что приняла данный телефон за имущество родственницы, но не смогла пояснить, почему выбросила гаджет при задержании, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подозреваемая ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Теперь же на неё возбудили уголовное дело о краже.

Справка:

В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее её, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить её, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта.
кража

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