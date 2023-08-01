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Иркутянин совершил разбойное нападение на магазин

Иркутянин совершил разбойное нападение на магазин
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Преступником оказался 22-летний местный житель

Днём 30 июля в Иркутске произошло разбойное нападение на магазин. Продавец рассказала полицейским, что покупатель пригрозил применить оружие и потребовал отдать деньги.

Однако наличных в кассе не было. Тогда преступник выбежал и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские по ориентировке в этот же день задержали подозреваемого.

- Им оказался 22 -летний местный житель, ранее судимый за грабежи. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас задержанный находится под стражей. Проверяется его возможная причастность к совершению других преступлений.
разбойное нападение

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