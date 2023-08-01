Иркутянин совершил разбойное нападение на магазин

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Преступником оказался 22-летний местный житель



Днём 30 июля в Иркутске произошло разбойное нападение на магазин. Продавец рассказала полицейским, что покупатель пригрозил применить оружие и потребовал отдать деньги.



Однако наличных в кассе не было. Тогда преступник выбежал и скрылся в неизвестном направлении.



Полицейские по ориентировке в этот же день задержали подозреваемого.



- Им оказался 22 -летний местный житель, ранее судимый за грабежи. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Сейчас задержанный находится под стражей. Проверяется его возможная причастность к совершению других преступлений.

