В Улан-Удэ инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушительницы









Сотруднику ГИБДД удалось остановить машину и забрать ключи у нетрезвой женщины.



- За рулём автомобиля «Субару Стелла» находилась 47-летняя горожанка. Предоставить документы на транспортное средство и водительское удостоверение она отказалась. При проверке по учётным данным личность нарушительницы была установлена. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданка отказалась, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники ГИБДД оформили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 и по ч.2 ст. 12.25 КоАП за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Автомобиль нарушительницы перемещён на специализированную штрафстоянку.



Ночью 23 июля в Улан-Удэ экипаж ДПС заметил на улице Борсоева автомобиль, хаотично двигавшийся по проезжей части. Автоинспекторы решили проверить иномарку и потребовали водителя остановиться. Однако водитель требование полицейских проигнорировал и, прибавив скорость, продолжил движение.Сотрудники ГИБДД начали преследовать иномарку и увидели, что за рулём сидит женщина. На неоднократные требования об остановке дама не реагировала и пыталась скрыться.Тогда инспектор ДПС воспользовался моментом на участке дороги на улице Иволгинская, который находится на ремонте. Он выскочил из служебного автомобиля и запрыгнул в движущийся автомобиль нарушительницы.