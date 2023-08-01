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В Улан-Удэ инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушительницы

В Улан-Удэ инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушительницы
Происшествия, 
Пьяная женщина-водитель устроила гонки с автоинспекторами

Ночью 23 июля в Улан-Удэ экипаж ДПС заметил на улице Борсоева автомобиль, хаотично двигавшийся по проезжей части. Автоинспекторы решили проверить иномарку и потребовали водителя остановиться. Однако водитель требование полицейских проигнорировал и, прибавив скорость, продолжил движение.

Сотрудники ГИБДД начали преследовать иномарку и увидели, что за рулём сидит женщина. На неоднократные требования об остановке дама не реагировала и пыталась скрыться.

Тогда инспектор ДПС воспользовался моментом на участке дороги на улице Иволгинская, который находится на ремонте. Он выскочил из служебного автомобиля и запрыгнул в движущийся автомобиль нарушительницы.



Сотруднику ГИБДД удалось остановить машину и забрать ключи у нетрезвой женщины.

- За рулём автомобиля «Субару Стелла» находилась 47-летняя горожанка. Предоставить документы на транспортное средство и водительское удостоверение она отказалась. При проверке по учётным данным личность нарушительницы была установлена. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданка отказалась, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники ГИБДД оформили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 и по ч.2 ст. 12.25 КоАП за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Автомобиль нарушительницы перемещён на специализированную штрафстоянку.
ГИБДД водители алкогольное опьянение

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