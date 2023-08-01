«Кина не будет»: На севере Бурятии дети разгромили кинотеатр под открытым небом

Юные вандалы отправили установленные там столы в плавание по озеру, а взрослые люди им «подмогли»













- Отдыхавшие на озере дети отправили столы и часть поддонов в открытое плавание по озеру и тем самым создали угрозу для жизни и здоровья окружающих. Такой акт вандализма вызывает вопросы к родителям подрастающего поколения, – подчеркнули ребята.



На этом дело не закончилось – уже вечером взрослые сельчане решили забрать оставшиеся поддоны себе и увезли их с берега на автомобиле. Им попытались помешать, но безуспешно.





Совсем недавно в муйском посёлке Таксимо появился кинотеатр под открытым небом. Его оборудовали прямо на берегу озера Баранчеевское волонтёры из местного молодёжного совета, чтобы вечерами местные жители могли наслаждаться хорошими фильмами.В импровизированном кинотеатре у водоёма сделали сиденья из старых деревянных поддонов и установили столы, изготовленные из катушек от кабеля. Там даже решили открыть фудкорты. Однако накануне организаторы заявили, что кинопросмотров на побережье больше не будет.- После первого просмотра начали обдумывать, как ещё можно оборудовать территорию, планировали сделать освещение над фудкортами, смотрели оборудование для ретрансляции звука через FM-приёмники, – поделились они во «ВКонтакте». – Но не прошло и суток, как всё было варварски разворовано и разграблено.То, над чем представители молодёжного совета трудились целых две недели, уничтожили всего за один день юные местные жители.- При попытке остановить «разграбление» импровизированного кинозала мужчины набросились на девушку с оскорблениями и угрозами – пообещали вывалить собранные палеты на машину, – отметили члены совета. – Такое отношение ещё раз доказывает, что в нашем посёлке лучше ничего не делать – это чревато не очень приятными последствиями, не говоря уже о нанесённом материальном и моральном ущербе.