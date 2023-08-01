Трёх человек и собаку из перевернувшейся лодки спасли в Иркутске

Железная моторная лодка «Крым», в которой находились двое взрослых мужчин и 19-летний молодой человек, столкнулась с опорой Академического моста на Ангаре в Иркутске. Лодка перевернулась. Все трое и собака оказались в воде. Люди были в спасательных жилетах, и трагедии не произошло.Всё это случилось на глазах государственного инспектора по маломерным судам Ильи Пешкова, который после окончания рабочего дня занимался ремонтом лодки у берега. Инспектор позвал на помощь своего коллегу Евгения Шестакова и очевидца, которым оказался иркутянин Михаил. На гидроцикле инспекторы добрались до пострадавших и по одному вытащили всех троих на сушу, а судно с собакой отбуксировали к берегу.К счастью, никто из них не пострадал. С людьми работают сотрудники полиции: двое мужчин находились в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.