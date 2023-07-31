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В Иркутской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов

В Иркутской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
На месте работает транспортный прокурор

31 июля на приёмо-отправочном пути станции Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда.



Проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

- На место происшествия выехал Нижнеудинский транспортный прокурор Владислав Закаблуковский. Начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - уточнили в транспортной прокуратуре. 
сход с рельсов

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