В Иркутской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов

На месте работает транспортный прокурор
31 июля на приёмо-отправочном пути станции Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда.
Проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
- На место происшествия выехал Нижнеудинский транспортный прокурор Владислав Закаблуковский. Начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - уточнили в транспортной прокуратуре.
На месте работает транспортный прокурор
Он ушёл с работы и бесследно исчез
Оба мужчины были изобличены и задержаны
Виновник аварии снёс электроопору и врезался в шесть автомобилей
Трагедия произошла на реке Хилок
На месте происшествия обнаружено ведро с краской для разметки дорог
Местные жители лишились холодной воды из-за нерадивых рабочих
Они решили искупаться
Специалисты считают, что его привлекла местная свалка
Движение было перекрыто больше двух недель
Дети хотели перейти реку вброд
Возбуждено уголовное дело
Дом пара строила, ещё будучи вместе
Дочь подала заявление в полицию
Автомобили столкнулись в центре города