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В Улан-Удэ друг убийцы вынес труп и постирал его окровавленную одежду

В Улан-Удэ друг убийцы вынес труп и постирал его окровавленную одежду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оба мужчины были изобличены и задержаны

В Улан-Удэ перед судом предстанут двое мужчин, 58 и 62 лет. Один из них обвиняется в убийстве, а второй – в заранее не обещанном укрывательстве убийства.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло в ночь на 21 июня 2023 года в квартире дома на улице Невского. Там трое приятелей распивали спиртное. Спустя некоторое время двое пьяных мужчин поссорились. Один из них схватил нож и ударил им в шею противника. От потери крови раненый скончался на месте.

После этого убийца попросил третьего мужчину замести следы. Друг согласился и сперва вынес тело во двор, где оставил возле кустарника. После он же избавился от ножа и испачканных кровью вещей, замыл следы в квартире и даже сам постирал одежду убийцы.

Несмотря на принятые меры, вскоре оба были изобличены и задержаны.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 
убийство укрывательство преступлений

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