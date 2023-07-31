31 июля

30 июля

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В Иркутской области на Уде утонули два ребёнка

В Иркутской области на Уде утонули два ребёнка
Происшествия,  Фото:следственное управление, ГУ МЧС по региону
Дети хотели перейти реку вброд

В воскресенье, 30 июля, в городе Нижнеудинск на реке Уда утонули два ребёнка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Местный житель поднял из воды тело шестилетней девочки. Позже во время поисковых работ в трёх метрах от берега был обнаружен погибший восьмилетний мальчик.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» (ч. 3 ст.109 УК РФ).

Установлено, что 30 июля дети (они были соседями) пошли купаться без разрешения взрослых. Семилетний брат девочки пошёл за ними и стал свидетелем их гибели. Мальчик видел, что дети взялись за руку и попытались перейти реку вброд, но их понесло течением.

- Следователи допросили родителей погибших детей. Проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


В тот же день со дна карьера вблизи деревни Усть-Куда Иркутского района водолазы подняли утонувшего 44-летнего мужчины.

В Иркутской области насчитывается более 300 необорудованных мест отдыха у водоёмов. Сложный рельеф дна, чередование мелководья и глубинных обрывов, подводные течения, обилие мусора – купание в таких местах небезопасно, подчёркивают в МЧС. 
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