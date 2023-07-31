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В Иркутской области накрыли канал нелегального сбыта алкоголя и табака

В Иркутской области накрыли канал нелегального сбыта алкоголя и табака
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
«Бизнес» действовал более двух лет

В Иркутской области полицейские пресекли канал сбыта немаркированного алкоголя и табака. Задержаны семеро человек.

- По версии полиции, семеро местных жителей в возрасте от 32 до 67 лет создали разветвлённую сеть по сбыту нелегального алкоголя и сигарет, поставляемых в Иркутск из других регионов страны. Незаконный товар более двух лет реализовывался местным предпринимателям по всей территории области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе обысков дома у подозреваемых, а также из семи гаражей (три находятся в собственности сообщников, а четыре были арендованными) изъяли около восьми тысяч литров немаркированной алкогольной продукции и порядка 40 тысяч пачек контрафактных сигарет. По предварительной информации, стоимость этой партии превышает 12 миллионов рублей.

Кроме того, изъята грузовая техника, посредством которой осуществлялась поставка нелегального товара. По предварительным подсчётам, его стоимость превышает 12 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции организованной группой. Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

алкоголь

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