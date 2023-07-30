Жителя Иркутской области будут судить за гибель женщины и ребёнка из-за музыкальной колонии

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Мужчина знал, что удлинитель неисправен



В Зиме перед судом предстанет 32-летний мужчина, от неосторожных действий которого погибла 34-летняя женщина и её пятилетняя дочь.



По данным следствия, ночью 10 августа 2022 года пьяный мужчина на веранде дома включил зарядку музыкальной портативной колонки в неисправный электрический удлинитель. Затем он уснул.



- Через некоторое время от неисправности электроудлинителя произошло возгорание дома, в результате которого погибла 34-летняя женщина и её пятилетняя дочь. Мужчине удалось спастись, он получил ожоги, - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.



Следователи установили, что обвиняемый знал о том, что удлинитель не исправен, поскольку ранее уже происходило его замыкание.



Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.



