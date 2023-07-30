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Жителя Иркутской области будут судить за гибель женщины и ребёнка из-за музыкальной колонии

Жителя Иркутской области будут судить за гибель женщины и ребёнка из-за музыкальной колонии
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчина знал, что удлинитель неисправен

В Зиме перед судом предстанет 32-летний мужчина, от неосторожных действий которого погибла 34-летняя женщина и её пятилетняя дочь.

По данным следствия, ночью 10 августа 2022 года пьяный мужчина на веранде дома включил зарядку музыкальной портативной колонки в неисправный электрический удлинитель. Затем он уснул.

- Через некоторое время от неисправности электроудлинителя произошло возгорание дома, в результате которого погибла 34-летняя женщина и её пятилетняя дочь. Мужчине удалось спастись, он получил ожоги, - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.

Следователи установили, что обвиняемый знал о том, что удлинитель не исправен, поскольку ранее уже происходило его замыкание.

Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

причинение смерти по неосторожности

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