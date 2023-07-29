В Бурятии пожарные-десантники потушили лесной пожар

Он действовал на севере республики



Накануне, 28 июля, в Бурятии тушили один лесной пожар. Он действовал в Ангоянском лесничестве в Северо-Байкальском районе. Возгорание ликвидировано.



- На тушении работали 24 пожарных-десантника. Общая площадь, пройденная огнём, составила 37 га, из них 21 га – верховой, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 29 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



