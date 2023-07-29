29 июля

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В Бурятии пожарные-десантники потушили лесной пожар

В Бурятии пожарные-десантники потушили лесной пожар
Происшествия, 
Он действовал на севере республики

Накануне, 28 июля, в Бурятии тушили один лесной пожар. Он действовал в Ангоянском лесничестве в Северо-Байкальском районе. Возгорание ликвидировано.

- На тушении работали 24 пожарных-десантника. Общая площадь, пройденная огнём, составила 37 га, из них 21 га – верховой, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 29 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

лесные пожары

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