Он действовал на севере республики
Накануне, 28 июля, в Бурятии тушили один лесной пожар. Он действовал в Ангоянском лесничестве в Северо-Байкальском районе. Возгорание ликвидировано.
- На тушении работали 24 пожарных-десантника. Общая площадь, пройденная огнём, составила 37 га, из них 21 га – верховой, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 29 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В Бурятии пожарные-десантники потушили лесной пожар
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