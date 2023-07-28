За сутки в Иркутской области на пожарах пострадали два человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Одного из них госпитализировали



За минувшие сутки, 27 июля, в Иркутской области произошло 10 пожаров. Огнём повреждены или уничтожены садовый дом, надворные постройки, два автомобиля, мотоцикл, неэксплуатируемое строение. Четыре пожара произошли по причине неосторожного обращения с огнём, три – из-за короткого замыкания, ещё в трёх случаях причиной стал поджог, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркуткой области.



На пожаре, произошедшем в Братске, травмы получил мужчина.



Сообщение о горении в квартире на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Южная поступил в 18:36. Входную дверь квартиры, где произошёл пожар, вскрыли шанцевым инструментом. В комнате пожарные нашли и спасли 40-летнего мужчину, получившего отравление продуктами горения.



Его осмотрела бригада скорой помощи, состояние было признано удовлетворительным. От госпитализации мужчина отказался.



В квартире было ликвидировано открытое горение на площади 1 квадратный метр.



По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём самого жильца.



28 июля в 4 часа утра поступила информация о пожаре в СНТ «Вагонник» в поселке Геологи в Нижнеудинском районе. На момент прибытия пожарных в огне был садовый дом. Его собственник – 48-летний мужчина, получивший ожоги рук, был госпитализирован в больницу Нижнеудинска.



На ликвидацию открытого горения потребовалось около десяти минут. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. Повреждена кровля садового дома, веранда огнём уничтожена полностью.



Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.



Всего с начала года в регионе произошло 3340 пожаров, травмы на которых получили 84 человека, погибло 109 человек.



