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За сутки в Иркутской области на пожарах пострадали два человека

За сутки в Иркутской области на пожарах пострадали два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Одного из них госпитализировали

За минувшие сутки, 27 июля, в Иркутской области произошло 10 пожаров. Огнём повреждены или уничтожены садовый дом, надворные постройки, два автомобиля, мотоцикл, неэксплуатируемое строение. Четыре пожара произошли по причине неосторожного обращения с огнём, три – из-за короткого замыкания, ещё в трёх случаях причиной стал поджог, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркуткой области.

На пожаре, произошедшем в Братске, травмы получил мужчина.

Сообщение о горении в квартире на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Южная поступил в 18:36. Входную дверь квартиры, где произошёл пожар, вскрыли шанцевым инструментом. В комнате пожарные нашли и спасли 40-летнего мужчину, получившего отравление продуктами горения.

Его осмотрела бригада скорой помощи, состояние было признано удовлетворительным. От госпитализации мужчина отказался.

В квартире было ликвидировано открытое горение на площади 1 квадратный метр.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём самого жильца.

28 июля в 4 часа утра поступила информация о пожаре в СНТ «Вагонник» в поселке Геологи в Нижнеудинском районе. На момент прибытия пожарных в огне был садовый дом. Его собственник – 48-летний мужчина, получивший ожоги рук, был госпитализирован в больницу Нижнеудинска.

На ликвидацию открытого горения потребовалось около десяти минут. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. Повреждена кровля садового дома, веранда огнём уничтожена полностью.

Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Всего с начала года в регионе произошло 3340 пожаров, травмы на которых получили 84 человека, погибло 109 человек.

пожар

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