Его тело нашли спустя полторы недели
Тело мужчины, который уехал на заработки из города Черемхово и числился без вести пропавшим с 16 июля, нашли в Иркутске. Тело обнаружили в реке Топка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
17 июля в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что с 16 июля не выходит на связь её сожитель, уехавший уехал из Черемхово в Иркутск на заработки. С тех пор мужчина числился без вести пропавшим.
- 27 июля его тело с телесными повреждениями в области головы было обнаружено в реке Топка в микрорайоне Лесной Иркутска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили двоих мужчин, которые вечером 16 июля с пропавшим распивали спиртные напитки. Установлено, что один из них нанёс мужчине удары камнем по голове, после чего утопил в реке, - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.
Подозреваемый задержан; решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым
Происшествия, Фото:
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