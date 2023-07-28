В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Его тело нашли спустя полторы недели



Тело мужчины, который уехал на заработки из города Черемхово и числился без вести пропавшим с 16 июля, нашли в Иркутске. Тело обнаружили в реке Топка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.



17 июля в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что с 16 июля не выходит на связь её сожитель, уехавший уехал из Черемхово в Иркутск на заработки. С тех пор мужчина числился без вести пропавшим.



- 27 июля его тело с телесными повреждениями в области головы было обнаружено в реке Топка в микрорайоне Лесной Иркутска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили двоих мужчин, которые вечером 16 июля с пропавшим распивали спиртные напитки. Установлено, что один из них нанёс мужчине удары камнем по голове, после чего утопил в реке, - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.



Подозреваемый задержан; решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

