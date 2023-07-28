28 июля

27 июля

Популярное

В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым

В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Его тело нашли спустя полторы недели

Тело мужчины, который уехал на заработки из города Черемхово и числился без вести пропавшим с 16 июля, нашли в Иркутске. Тело обнаружили в реке Топка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

17 июля в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что с 16 июля не выходит на связь её сожитель, уехавший уехал из Черемхово в Иркутск на заработки. С тех пор мужчина числился без вести пропавшим.

- 27 июля его тело с телесными повреждениями в области головы было обнаружено в реке Топка в микрорайоне Лесной Иркутска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили двоих мужчин, которые вечером 16 июля с пропавшим распивали спиртные напитки. Установлено, что один из них нанёс мужчине удары камнем по голове, после чего утопил в реке, - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.

Подозреваемый задержан; решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Происшествия, 28.07.2023
Владелец машины спал после совместного застолья
В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым
В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым
Происшествия, 28.07.2023
Его тело нашли спустя полторы недели  
В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей
В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей
Происшествия, 28.07.2023
С кулаками на молодого человека набросился отец ребятишек
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Происшествия, 28.07.2023
Тушение осложняется каменистыми россыпями
На жителя Бурятии возбудили дело о подготовке диверсии на железной дороге
На жителя Бурятии возбудили дело о подготовке диверсии на железной дороге
Происшествия, 28.07.2023
Дело возбуждено на мужчину, осквернившего бюст Героя Советского Союза
Житель Бурятии стащил коробку пива на глазах у продавца
Житель Бурятии стащил коробку пива на глазах у продавца
Происшествия, 28.07.2023
Суд назначил ему принудительные работы  
В Бурятии задержан водитель, по вине которого погибла девочка
В Бурятии задержан водитель, по вине которого погибла девочка
Происшествия, 28.07.2023
Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу
В Бурятии стадо коров убило током
В Бурятии стадо коров убило током
Происшествия, 28.07.2023
За погибших животных взыскали компенсацию
Житель Бурятии сядет на год и три месяца за пьяную езду в Иркутской области
Житель Бурятии сядет на год и три месяца за пьяную езду в Иркутской области
Происшествия, 28.07.2023
Мужчину отправили в колонию строгого режима и забрали у него автомобиль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^