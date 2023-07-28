В Иркутской области работники нефтебазы цистернами воровали горючее

Ущерб составил 3,5 млн рублей



Суд назначил реальные сроки нескольким членам преступной группы, занимавшейся кражей нефтепродуктов на одном из крупных перерабатывающих предприятий в Ангарске.



Осенью 2019 года с территории нефтеперерабатывающего предприятия похитили свыше ста тонн топлива. Сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей.



Деятельность ОПГ, в составе которой оказались начальник цеха, технолог и сотрудники охраны, пресекли сотрудники уголовного розыска. Следователи собрали доказательства того, что в свою смену подельники тайно вывозили с предприятия цистерны с горючим.



- Несмотря на выдвинутые версии защиты, совокупностью представленных доказательств вина подозреваемых была доказана, а фигуранты признаны виновным в совершении хищения в особо крупном размере. Ангарским городским судом назначено наказание в зависимости от роли каждого осуждённого, в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишения свободы на срок от 6 до 10 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Двое членов организованной группы были осуждены в июле прошлого года, им назначено наказание в виде 6,5 лет и 6 лет 9 месяцев лет условно с испытательным сроком до пяти лет. Один из фигурантов скрылся от органов предварительного следствия и находится в федеральном розыске.

