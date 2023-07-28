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Сложный лесной пожар тушат в Бурятии

Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Тушение осложняется каменистыми россыпями

Накануне, 27 июля, в Бурятии обнаружили один лесной пожар, он действовал в Муйском районе. Причиной стало неосторожное обращение людей с огнём. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Также вчера проводились работы по тушению локализованного очага на территории Уоянского лесничества в Северо-Байкальском районе.

На утро 28 июля продолжаются работы по тушению пожара в Ангоянском лесничестве в том же Северо-Байкальском районе.

- Пожар сложный, отдалённый. Тушение осложняется каменистыми россыпями. Предположительный прогноз локализации пожара - первая половина дня, ликвидации до конца дня, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

В Бурятии действует особый противопожарный режим.
лесные пожары

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