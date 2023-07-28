Сложный лесной пожар тушат в Бурятии

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Тушение осложняется каменистыми россыпями



Накануне, 27 июля, в Бурятии обнаружили один лесной пожар, он действовал в Муйском районе. Причиной стало неосторожное обращение людей с огнём. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Также вчера проводились работы по тушению локализованного очага на территории Уоянского лесничества в Северо-Байкальском районе.



На утро 28 июля продолжаются работы по тушению пожара в Ангоянском лесничестве в том же Северо-Байкальском районе.



- Пожар сложный, отдалённый. Тушение осложняется каменистыми россыпями. Предположительный прогноз локализации пожара - первая половина дня, ликвидации до конца дня, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



В Бурятии действует особый противопожарный режим.

