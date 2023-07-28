Тушение осложняется каменистыми россыпями
Накануне, 27 июля, в Бурятии обнаружили один лесной пожар, он действовал в Муйском районе. Причиной стало неосторожное обращение людей с огнём. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Также вчера проводились работы по тушению локализованного очага на территории Уоянского лесничества в Северо-Байкальском районе.
На утро 28 июля продолжаются работы по тушению пожара в Ангоянском лесничестве в том же Северо-Байкальском районе.
- Пожар сложный, отдалённый. Тушение осложняется каменистыми россыпями. Предположительный прогноз локализации пожара - первая половина дня, ликвидации до конца дня, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Происшествия, Фото:
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