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В Улан-Удэ впала в кому женщина, сбитая водителем мопеда

В Улан-Удэ впала в кому женщина, сбитая водителем мопеда
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Её личность пока не установлена

Накануне, 24 июля, на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии, в том числе ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканском УГИБДД.

Около 20 часов на улице Бабушкина в Улан-Удэ водитель мопеда сбил женщину.

- 28-летний водитель мопеда «Минск», не имеющий права управления транспортными средствами, в зоне пешеходного перехода по улице Бабушкина в районе дома № 158 совершил наезд на женщину, личность которой до настоящего момента не установлена, - сообщили в Госавтоинспекции.

Женщина с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализирована в БСМП. Её личность устанавливают полицейские.

Пострадавшая европейской внешности, на вид ей 45-50 лет. Известно, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель мопеда также госпитализирован в БСМП с травмами различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июля в Улан-Удэ водитель Nissan Almera насмерть сбил на «зебре» пятилетнюю девочку.

ДТП

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