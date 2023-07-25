Её личность пока не установлена
Накануне, 24 июля, на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии, в том числе ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканском УГИБДД.
Около 20 часов на улице Бабушкина в Улан-Удэ водитель мопеда сбил женщину.
- 28-летний водитель мопеда «Минск», не имеющий права управления транспортными средствами, в зоне пешеходного перехода по улице Бабушкина в районе дома № 158 совершил наезд на женщину, личность которой до настоящего момента не установлена, - сообщили в Госавтоинспекции.
Женщина с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализирована в БСМП. Её личность устанавливают полицейские.
Пострадавшая европейской внешности, на вид ей 45-50 лет. Известно, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель мопеда также госпитализирован в БСМП с травмами различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июля в Улан-Удэ водитель Nissan Almera насмерть сбил на «зебре» пятилетнюю девочку.
В Улан-Удэ впала в кому женщина, сбитая водителем мопеда
Происшествия, Фото:
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