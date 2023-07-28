Его ищут спасатели
Сегодня в три часа ночи на реке Селенга в Улан-Удэ течением унесло мужчину. Пока неизвестно, погиб ли он.
- На месте происшествия задействованы спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Проводится осмотр береговой линии, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ на реке Уда едва не утонула 13-летняя девочка. Её вовремя заметили и успели спасти.
В Улан-Удэ на Селенге течением унесло мужчину
Происшествия, Фото:
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