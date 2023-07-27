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В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя

В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На мужчину возбудили уголовное дело

Вечером в посёлке Таксимо в полицию позвонили местные жители и сообщили, что по улицам ездит автомобиль с, предположительно, пьяным водителем. Информацию получил наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

В ходе патрулирования посёлка искомый автомобиль – белая «Нива» - цвета, обнаружен на одной из улиц. Водитель нарушал правила дорожного движения. Для предотвращения аварийной ситуации росгвардейцы вместе с инспекторами ГИБДД остановили автомобиль и задержали водителя.

- Задержанный, 39-летний житель Таксимо, ранее уже подвергался административному наказанию за управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения. За повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Росгвардейцы доставили нетрезвого нарушителя в отдел полиции, а автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело.
Росгвардия алкогольное опьянение водители

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