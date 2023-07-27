27 июля

26 июля

Популярное

Пятеро иркутянин похитили двух мужчин и вымогали у них деньги

Пятеро иркутянин похитили двух мужчин и вымогали у них деньги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Угрожая, они забрали полмиллиона рублей

В Свердловский районный суд Иркутска передали уголовное дело о похищении двух мужчин с целью вымогательства денег. На скамье подсудимых окажутся пять человек.

Следствие установило, что преступление произошло 5 января. Вечером в районе дома №56А по улице Миронова похитители напали на двух мужчин, силой посадили в автомобиль Land Rover Rover Sport и увезли в лес. Там, угрожая оружием, вымогали у них деньги. Получив 500 тысяч рублей, они отпустили похищенных.

- Следователи СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и спецподразделения «Гром» установили и задержали подозреваемых. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Мужчины обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса: «Похищение человека с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений», «Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

похищение человека вымогательство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
Происшествия, 27.07.2023
На мужчину возбудили уголовное дело
В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга
В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга
Происшествия, 27.07.2023
Он поехал посмотреть, дошёл ли его товарищ до дома
В Бурятии дети пытались утопить котёнка в луже
В Бурятии дети пытались утопить котёнка в луже
Происшествия, 27.07.2023
Сделать это им помешали прохожие
В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка
В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка
Происшествия, 27.07.2023
Виновник трагедии пьяным возвращался с отдыха на водоёме
В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП
В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП
Происшествия, 27.07.2023
У пострадавшего нет водительских прав
В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми
В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми
Происшествия, 27.07.2023
«Мы бы погибли, если бы не ремни», - поделился он
В Бурятии задержали мужчину, облившего чёрной краской бюст Героя Советского Союза
В Бурятии задержали мужчину, облившего чёрной краской бюст Героя Советского Союза
Происшествия, 27.07.2023
Его личность установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД
В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
Происшествия, 27.07.2023
Они распространяли наркотики каннабисного происхождения
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Происшествия, 27.07.2023
Он попался на распространённую схему обмана
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Происшествия, 27.07.2023
«Байкал» работает запасным аэродромом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^