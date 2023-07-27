Пятеро иркутянин похитили двух мужчин и вымогали у них деньги

Угрожая, они забрали полмиллиона рублей



В Свердловский районный суд Иркутска передали уголовное дело о похищении двух мужчин с целью вымогательства денег. На скамье подсудимых окажутся пять человек.



Следствие установило, что преступление произошло 5 января. Вечером в районе дома №56А по улице Миронова похитители напали на двух мужчин, силой посадили в автомобиль Land Rover Rover Sport и увезли в лес. Там, угрожая оружием, вымогали у них деньги. Получив 500 тысяч рублей, они отпустили похищенных.



- Следователи СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и спецподразделения «Гром» установили и задержали подозреваемых. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Мужчины обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса: «Похищение человека с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений», «Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».



