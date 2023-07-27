В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга











В посёлке Сибиряк Тулунского района Иркутской области пьяный водитель мотороллера наехал на приятеля, с которым ранее пил алкоголь. Мужчина в результате наезда скончался.- Сотрудниками полиции установлено, что 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотороллером Lifan, допустил наезд на лежащего на проезжей части мужчину. От полученных травм 33-летний пешеход скончания на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Сразу после произошедшего водитель скрылся, но впоследствии был возвращён на место аварии.Опросив его, полицейские выяснили, что несколькими часами ранее он совместно с другом, которого затем переехал, распивал спиртные напитки.Когда его собутыльник ушёл, мужчина, не имеющий водительского удостоверения, сел на мотороллер и поехал посмотреть, дошёл ли его товарищ до дома. На неосвещённом участке улицы Школьная он и наехал на лежащего на земле друга.По факту происшествия проводится проверка. Водитель мототранспорта задержан, транспортное средство помещено на спецстоянку.