27 июля

26 июля

Популярное

В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга

В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он поехал посмотреть, дошёл ли его товарищ до дома

В посёлке Сибиряк Тулунского района Иркутской области пьяный водитель мотороллера наехал на приятеля, с которым ранее пил алкоголь. Мужчина в результате наезда скончался.

- Сотрудниками полиции установлено, что 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотороллером Lifan, допустил наезд на лежащего на проезжей части мужчину. От полученных травм 33-летний пешеход скончания на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сразу после произошедшего водитель скрылся, но впоследствии был возвращён на место аварии.

Опросив его, полицейские выяснили, что несколькими часами ранее он совместно с другом, которого затем переехал, распивал спиртные напитки.

Когда его собутыльник ушёл, мужчина, не имеющий водительского удостоверения, сел на мотороллер и поехал посмотреть, дошёл ли его товарищ до дома. На неосвещённом участке улицы Школьная он и наехал на лежащего на земле друга.

По факту происшествия проводится проверка. Водитель мототранспорта задержан, транспортное средство помещено на спецстоянку.



ДТП смерть алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга
В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга
Происшествия, 27.07.2023
Он поехал посмотреть, дошёл ли его товарищ до дома
В Бурятии дети пытались утопить котёнка в луже
В Бурятии дети пытались утопить котёнка в луже
Происшествия, 27.07.2023
Сделать это им помешали прохожие
В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка
В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка
Происшествия, 27.07.2023
Виновник трагедии пьяным возвращался с отдыха на водоёме
В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП
В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП
Происшествия, 27.07.2023
У пострадавшего нет водительских прав
В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми
В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми
Происшествия, 27.07.2023
«Мы бы погибли, если бы не ремни», - поделился он
В Бурятии задержали мужчину, облившего чёрной краской бюст Орешкова
В Бурятии задержали мужчину, облившего чёрной краской бюст Орешкова
Происшествия, 27.07.2023
Его личность установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД
В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
Происшествия, 27.07.2023
Они распространяли наркотики каннабисного происхождения
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Происшествия, 27.07.2023
Он попался на распространённую схему обмана
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Происшествия, 27.07.2023
«Байкал» работает запасным аэродромом
18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке
18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке
Происшествия, 26.07.2023
После убийства он выбросил окровавленную одежду в другом селе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^