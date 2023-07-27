Женщина любит налегать на спиртное
36-летняя жительница села Эрхирик Заиграевского района Бурятии признана виновной по статье «Применение насилия в отношении представителей власти».
У сельчанки пять маленьких детей, при этом многодетная мать периодически уходит в запой. В феврале два работника районного органа опеки и попечительства пришли к ней домой для проверки условий проживания детей. Однако пьяная женщина решила прогнать их и нанесла каждой по несколько ударов.
- Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии многодетная мать набросилась с кулаками на сотрудников опеки
Происшествия, Фото:
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