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В Бурятии многодетная мать набросилась с кулаками на сотрудников опеки

В Бурятии многодетная мать набросилась с кулаками на сотрудников опеки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина любит налегать на спиртное

36-летняя жительница села Эрхирик Заиграевского района Бурятии признана виновной по статье «Применение насилия в отношении представителей власти».

У сельчанки пять маленьких детей, при этом многодетная мать периодически уходит в запой. В феврале два работника районного органа опеки и попечительства пришли к ней домой для проверки условий проживания детей. Однако пьяная женщина решила прогнать их и нанесла каждой по несколько ударов.

- Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
насилие в отношении представителя власти

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