В Бурятии многодетная мать набросилась с кулаками на сотрудников опеки

Женщина любит налегать на спиртное



36-летняя жительница села Эрхирик Заиграевского района Бурятии признана виновной по статье «Применение насилия в отношении представителей власти».



У сельчанки пять маленьких детей, при этом многодетная мать периодически уходит в запой. В феврале два работника районного органа опеки и попечительства пришли к ней домой для проверки условий проживания детей. Однако пьяная женщина решила прогнать их и нанесла каждой по несколько ударов.



- Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

