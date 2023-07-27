Он попался на распространённую схему обмана
В Иркутске за сутки двое местных жителей перевели мошенникам в общей сложности более 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Одним из потерпевших оказался 53-летний житель города, который поверили «сотруднику Центробанка». Звонивший заявил о попытках неизвестных переслать деньги иркутянина на заграничные счета. Находясь в шоковом состоянии, мужчина получил кредиты в разных банках и перевёл на «безопасные счета» более 5 миллионов рублей.
На аналогичную уловку мошенников попалась и 52-летняя местная жительница. В этот раз звонивший представился сотрудником банка, он рассказал жертве о том, что «преступники пытаются оформить кредит на её имя». После телефонного разговора женщина взяла в кредит около 1,5 миллионов рублей и перевела на указанный расчётный счёт.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
Полиция призывает к бдительности.
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Происшествия, Фото:
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