Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он попался на распространённую схему обмана



В Иркутске за сутки двое местных жителей перевели мошенникам в общей сложности более 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Одним из потерпевших оказался 53-летний житель города, который поверили «сотруднику Центробанка». Звонивший заявил о попытках неизвестных переслать деньги иркутянина на заграничные счета. Находясь в шоковом состоянии, мужчина получил кредиты в разных банках и перевёл на «безопасные счета» более 5 миллионов рублей.



На аналогичную уловку мошенников попалась и 52-летняя местная жительница. В этот раз звонивший представился сотрудником банка, он рассказал жертве о том, что «преступники пытаются оформить кредит на её имя». После телефонного разговора женщина взяла в кредит около 1,5 миллионов рублей и перевела на указанный расчётный счёт.



Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».



Полиция призывает к бдительности.

