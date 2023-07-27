27 июля

26 июля

Популярное

Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей

Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он попался на распространённую схему обмана

В Иркутске за сутки двое местных жителей перевели мошенникам в общей сложности более 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Одним из потерпевших оказался 53-летний житель города, который поверили «сотруднику Центробанка». Звонивший заявил о попытках неизвестных переслать деньги иркутянина на заграничные счета. Находясь в шоковом состоянии, мужчина получил кредиты в разных банках и перевёл на «безопасные счета» более 5 миллионов рублей.

На аналогичную уловку мошенников попалась и 52-летняя местная жительница. В этот раз звонивший представился сотрудником банка, он рассказал жертве о том, что «преступники пытаются оформить кредит на её имя». После телефонного разговора женщина взяла в кредит около 1,5 миллионов рублей и перевела на указанный расчётный счёт.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Полиция призывает к бдительности.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
Происшествия, 27.07.2023
Они распространяли наркотики каннабисного происхождения
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Происшествия, 27.07.2023
Он попался на распространённую схему обмана
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Происшествия, 27.07.2023
«Байкал» работает запасным аэродромом
18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке
18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке
Происшествия, 26.07.2023
После убийства он выбросил окровавленную одежду в другом селе
В Бурятии ищут двух утонувших людей
В Бурятии ищут двух утонувших людей
Происшествия, 26.07.2023
Они погибли на реках Баргузин и Селенга
В Бурятии выявили более 200 очагов дикой конопли
В Бурятии выявили более 200 очагов дикой конопли
Происшествия, 26.07.2023
МВД подвело итоги профилактической операции «Мак-2023»
Улан-удэнец лишился более 4 миллионов из-за приложения мошенников
Улан-удэнец лишился более 4 миллионов из-за приложения мошенников
Происшествия, 26.07.2023
Он сам установил на телефон программу удалённого доступа
В Улан-Удэ мотоциклист без прав пострадал в ДТП
В Улан-Удэ мотоциклист без прав пострадал в ДТП
Происшествия, 26.07.2023
Пострадавший находится в больнице

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^