Мошенником оказался заключённый из Перми
Перед судом в Иркутске предстанет мошенником, представлявшийся «жрицей любви Кристиной» и «помощником Дядей Фёдором».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, аферист искал интернет-объявления об оказании услуг. В телефонном разговоре он менял свой голос на женский, называя себя Кристиной и убеждая переводить ему деньги за «свидание». Или выдавал себя за «помощника Дядю Фёдора», якобы способного зарегистрировать проблемный автомобиль.
Жертвами мошенника стали жительница Тулуна, пытавшаяся за деньги оформить документы на «Тойоту Камри» 1993 года выпуска, а также двое мужчин из Красноярского и Камчатского края, откликнувшиеся на сообщения о встрече со «жрицей любви». Суммарно у них украдено свыше 50 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что мошенник – 36-летний многократно судимый уроженец Перми. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии.
Заключённый уже этапирован в Иркутск. Уголовное дело о совершении трёх эпизодов преступлений по статье «Мошенничество» передано в суд для рассмотрения по существу.
«Жрицу любви», оказавшуюся зэком, будут судить в Иркутске
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мошенником оказался заключённый из Перми
Их обнаружили таможенники
Пожар произошёл в 105 квартале
Возбуждено уголовное дело
Там пришлось ввести реверсивное движение
Погибли водитель и пассажирка кроссовера
На место происшествия выдвинулись спасатели
Совершивший зверское убийство улан-удэнец тогда ещё был подростком
Она едва не утонула в центре города
Произошло ДТП и поломка вагона
Рояль повреждают уже не в первый раз
Им назначили от 6 до 12 лет лишения свободы
К тушению привлекли пожарных, прибывших в район на учения
Он врезался в дерево
Вор завёл с пассажиркой разговор и обокрал её