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«Жрицу любви», оказавшуюся зэком, будут судить в Иркутске

«Жрицу любви», оказавшуюся зэком, будут судить в Иркутске
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенником оказался заключённый из Перми

Перед судом в Иркутске предстанет мошенником, представлявшийся «жрицей любви Кристиной» и «помощником Дядей Фёдором».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, аферист искал интернет-объявления об оказании услуг. В телефонном разговоре он менял свой голос на женский, называя себя Кристиной и убеждая переводить ему деньги за «свидание». Или выдавал себя за «помощника Дядю Фёдора», якобы способного зарегистрировать проблемный автомобиль.

Жертвами мошенника стали жительница Тулуна, пытавшаяся за деньги оформить документы на «Тойоту Камри» 1993 года выпуска, а также двое мужчин из Красноярского и Камчатского края, откликнувшиеся на сообщения о встрече со «жрицей любви». Суммарно у них украдено свыше 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что мошенник – 36-летний многократно судимый уроженец Перми. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии.

Заключённый уже этапирован в Иркутск. Уголовное дело о совершении трёх эпизодов преступлений по статье «Мошенничество» передано в суд для рассмотрения по существу. 
мошенничество

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