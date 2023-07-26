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В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи

В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Произошло ДТП и поломка вагона

Во вторник, 25 июля, в Улан-Удэ дважды простаивали трамваи.

В 12:48 из-за неисправности вагона, следующего по маршруту №4, было закрыто движение трамваев с круговой развязки 20а квартал в сторону Мелькомбината. В 13:47 движение трамваев восстановлено. Трамваи простаивали час.

В 17:19 на улице Гагарина, в районе остановки «Юбилейный» произошло ДТП. в результате было закрыто движение трамваев в обе стороны. В 18:14 движение трамваев восстановлено. В этом случае трамваи простаивали 55 минут, сообщается в оперативной сводке по городу. 
трамвай

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