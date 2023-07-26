Произошло ДТП и поломка вагона
Во вторник, 25 июля, в Улан-Удэ дважды простаивали трамваи.
В 12:48 из-за неисправности вагона, следующего по маршруту №4, было закрыто движение трамваев с круговой развязки 20а квартал в сторону Мелькомбината. В 13:47 движение трамваев восстановлено. Трамваи простаивали час.
В 17:19 на улице Гагарина, в районе остановки «Юбилейный» произошло ДТП. в результате было закрыто движение трамваев в обе стороны. В 18:14 движение трамваев восстановлено. В этом случае трамваи простаивали 55 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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