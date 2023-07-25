25 июля

24 июля

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В Улан-Удэ карманник устроил представление с раздеванием

В Улан-Удэ карманник устроил представление с раздеванием
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор завёл с пассажиркой разговор и обокрал её

24 июля в отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 42-летняя улан-удэнка с заявлением о краже денег в маршрутном такси.

Горожанка сообщила, что в преступлении подозревает мужчину, который подсел к ней в автобусе. С незнакомцем она беседовала некоторое время. А перед выходом обнаружила, что из сумки пропал кошелёк с 10 тысячами рублей. Пассажир любезно предложил рассчитаться за её поездку и вместе с ней вышел на остановке общественного.

Женщина стала предъявлять претензии мужчине и требовать вернуть имущество. Однако тот отдал лишь пустой кошелёк, утверждая, что денег у него нет. Чтобы улан-удэнка убедилась в достоверности его слов, мужчина предложил обыскать его и скинул с себя почти всю одежду.

Оперативники задержали подозреваемый по горячим следам. Его установлению способствовала запись с камеры АПК «Безопасный город» в районе остановки.

- Злоумышленник - ранее неоднократно судимый за карманные и квартирные кражи 30-летний работник производственного предприятия. Он пояснил, что совершил преступление, воспользовавшись нетрезвым состоянием женщины. Причинённый ущерб горожанин уже возместил. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности следствием отдела МВД по Мухоршибирскому району – за кражу скота группой лиц по предварительному сговору. Подрабатывая пастухом на животноводческой стоянке, подозреваемый вместе с коллегой забил одну из коров. Сдать мясо мужчины не успели: за разделыванием туши их застал хозяин, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

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