В Улан-Удэ карманник устроил представление с раздеванием

Вор завёл с пассажиркой разговор и обокрал её



24 июля в отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 42-летняя улан-удэнка с заявлением о краже денег в маршрутном такси.



Горожанка сообщила, что в преступлении подозревает мужчину, который подсел к ней в автобусе. С незнакомцем она беседовала некоторое время. А перед выходом обнаружила, что из сумки пропал кошелёк с 10 тысячами рублей. Пассажир любезно предложил рассчитаться за её поездку и вместе с ней вышел на остановке общественного.



Женщина стала предъявлять претензии мужчине и требовать вернуть имущество. Однако тот отдал лишь пустой кошелёк, утверждая, что денег у него нет. Чтобы улан-удэнка убедилась в достоверности его слов, мужчина предложил обыскать его и скинул с себя почти всю одежду.



Оперативники задержали подозреваемый по горячим следам. Его установлению способствовала запись с камеры АПК «Безопасный город» в районе остановки.



- Злоумышленник - ранее неоднократно судимый за карманные и квартирные кражи 30-летний работник производственного предприятия. Он пояснил, что совершил преступление, воспользовавшись нетрезвым состоянием женщины. Причинённый ущерб горожанин уже возместил. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности следствием отдела МВД по Мухоршибирскому району – за кражу скота группой лиц по предварительному сговору. Подрабатывая пастухом на животноводческой стоянке, подозреваемый вместе с коллегой забил одну из коров. Сдать мясо мужчины не успели: за разделыванием туши их застал хозяин, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



