В Братске перед судом предстанут курьеры, забиравшие деньги у стариков

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мошенники обобрали пенсионеров почти на три миллиона рублей



В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении курьеров телефонных мошенников, наживавшихся на стариках. Двум молодым людям предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений по статье «Мошенничество». Пострадавшими от обмана оказались братчане в возрасте от 67 до 86 лет. Общий материальный ущерб превысил 2,7 млн. рублей.



Установлено, что обвиняемые, выполняя функцию курьеров, забирали у пожилых людей деньги. Эти средства якобы должны были помочь родственникам пенсионеров уйти от ответственности по выдуманному уголовному делу. Забрав наличность, аферисты передавали её кураторам, оставляя себе оговорённый процент.



На допросе один из задержанных сказал, что ему доставалось 10 процентов от суммы. Он полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.



Уголовное дело передано в Братский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Кто именно координировал курьеров, пока не установлено.

