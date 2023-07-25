Мошенники обобрали пенсионеров почти на три миллиона рублей
В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении курьеров телефонных мошенников, наживавшихся на стариках. Двум молодым людям предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений по статье «Мошенничество». Пострадавшими от обмана оказались братчане в возрасте от 67 до 86 лет. Общий материальный ущерб превысил 2,7 млн. рублей.
Установлено, что обвиняемые, выполняя функцию курьеров, забирали у пожилых людей деньги. Эти средства якобы должны были помочь родственникам пенсионеров уйти от ответственности по выдуманному уголовному делу. Забрав наличность, аферисты передавали её кураторам, оставляя себе оговорённый процент.
На допросе один из задержанных сказал, что ему доставалось 10 процентов от суммы. Он полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Уголовное дело передано в Братский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Кто именно координировал курьеров, пока не установлено.
В Братске перед судом предстанут курьеры, забиравшие деньги у стариков
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина ранее неоднократно судим за пьяную езду
Жители могут оставлять заявки на травостой
Мошенники обобрали пенсионеров почти на три миллиона рублей
Заболели лошади
Произошло это, когда девушка решила покончить с отношениями
Позже молодые люди пытались убежать от росгвардейцев
Как пояснили задержанные, подержанную «Тойоту» они подожгли случайно, когда воровали запчасти
«Этот псих днём по улице без трусов ходит», - говорят местные жители
Он ушёл купаться и пропал
Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы
Женщина лишилась 1,3 млн рублей
Полицейские призывают его самостоятельно явиться в дежурную часть
Она погибла в частном доме
Ущерб от его действий перевалил за девять миллионов рублей
Он действовал в Заиграевском районе