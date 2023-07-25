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Житель Бурятии сломал рёбра сожительнице и порвал её паспорт

Житель Бурятии сломал рёбра сожительнице и порвал её паспорт
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Произошло это, когда девушка решила покончить с отношениями

В Северобайкальске возбудили уголовное дело на 26-летнего местного жителя, который пытался удержать свою возлюбленную побоями и уничтожением её паспорта.

Установлено, что девушка, уставшая от ссор, решила расстаться с сожителем. После очередного конфликта она заявила, что уедет жить и работать к родственникам в другой регион.

Тогда молодой человек, который был в тот момент пьян, забрал из шкафчика паспорт девушки. Он ушёл из дома с документом. Спустя пару дней при очередном скандале на лестничной площадке в подъезде дома разорвал и выбросил паспорт.

После этого девушка окончательно разорвала отношения и обратилась в полицию.

В итоге в отношении парня возбудили уже пять уголовных дел по преступлениям, совершённым в отношении бывшей сожительницы. Среди них причинение средней тяжести вреда здоровью (избил её и сломал рёбра), умышленное повреждение имущества (разбил её сотовый телефон) и дважды – угроза убийством.

- Все преступления были совершены в ходе совместного распития спиртного. Отметим, ранее фигурант уже был судим – за кражу, преступления против жизни и здоровья, нарушение неприкосновенности частной жизни. Постоянного источника дохода не имеет. В настоящее время все уголовные дела соединены в единое производство, расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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