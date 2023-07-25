В Иркутской области подняли тело утонувшего мужчины





22 июля на берегу в заливе Федяевский на реке Ангаре в Черемховском район Иркутской области нашли личные вещи 42-летнего мужчины. Он ушёл купаться и пропал.24 июля водолазы нашли тело погибшего. Его обнаружили на дне в нескольких метрах от берега, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Спасатели призывают проявлять максимальную ответственность: соблюдать правила личной безопасности во время отдыха у воды, следовать указаниям запрещающих знаков и аншлагов, информирующих об опасности - не купаться в необорудованных местах.