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В Иркутской области подняли тело утонувшего мужчины

В Иркутской области подняли тело утонувшего мужчины
Происшествия,  Фото:пожарно-спасательная служба Иркутской области
Он ушёл купаться и пропал

22 июля на берегу в заливе Федяевский на реке Ангаре в Черемховском район Иркутской области нашли личные вещи 42-летнего мужчины. Он ушёл купаться и пропал.

24 июля водолазы нашли тело погибшего. Его обнаружили на дне в нескольких метрах от берега, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


Спасатели призывают проявлять максимальную ответственность: соблюдать правила личной безопасности во время отдыха у воды, следовать указаниям запрещающих знаков и аншлагов, информирующих об опасности - не купаться в необорудованных местах.
смерть утопление

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