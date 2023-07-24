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В Бурятии водитель сбежал с места ДТП, бросив травмированного пассажира

В Бурятии водитель сбежал с места ДТП, бросив травмированного пассажира
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль врезался в бетонный блок и перевернулся

В субботу, 22 июля, в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП, водитель которого убежал с места.

Как сообщили в республиканском УГИБДД, на 46 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта автомобиль ВАЗ-21074 врезался в бетонное ограждение. После машина перевернулась на крышу.

Пострадал 19-летний пассажир, который был в итоге госпитализирован в больницу. Установлено, что он сидел на переднем пассажирском сидении и был пристёгнут ремнём безопасности.

А вот водитель же с места ДТП убежал, бросив своего травмированного пассажира.

- В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе, кто находился за рулём транспортного средства, - уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», также 22 июля в Бурятии произошло два смертельных ДТП: в Улан-Удэ водитель Nissan Almera насмерть сбил на «зебре» пятилетнюю девочку, а в Кабанском районе погиб 19-летний пассажир Toyota Corolla Fielder, которая столкнулась с большегрузом.

Вечером в тот же в Иволгинском районе водитель опрокинул грузовик «Вольво», пытаясь избежать наезда на лошадей.


ДТП

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