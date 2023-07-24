Для этого женщина набрала кредиты
Иркутянка стала жертвой аферистов, переведя мошенникам 5,7 миллионов рублей.
Женщине на сотовый телефон через мессенджер позвонил мошенник и представился сотрудником банка. Он рассказал, что преступники пытаются украсть с её счета деньги и направить на финансирование недружественных стран. Позднее лжесотрудник банка заявил, что для сохранности средств их якобы необходимо перевести на «резервный счёт».
Женщина оформила на своё имя кредиты и перевела всю сумму на счёт, указанный неизвестными.
На данный момент телефон мошенников отключён.
В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области отметили, что жертва трудится в должности доцента кафедры.
Доцент из Иркутска перевела мошенникам более 5 миллионов
Происшествия, Фото:
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