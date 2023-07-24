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В Иркутской области дети нашли зажигалку и устроили пожар в квартире

В Иркутской области дети нашли зажигалку и устроили пожар в квартире
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Отец находился в соседней комнате

В субботу, 22 июля, детская шалость привела к пожару в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Стопани в Усолье-Сибирском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения пожарных горение происходило в двухкомнатной квартире на пятом этаже, сильное задымление наблюдалось в подъезде.

Пожарные спасли пять человек, в том числе трёх детей, надев на них спасательные устройства.

С помощью автолестницы пожарные поднялись на уровень пятого этажа и начали тушить огонь через окно. Одновременно с этим звено газодымозащитников проникло в квартиру и ликвидировало открытое горение.

Огнём оказались повреждены домашние вещи и мягкая мебель, закопчены стены и потолок по всей квартире.


По предварительным данным, в квартире под присмотром мужчины находились два трёхлетних ребенка и один четырёхлетний. Дети, игравшие в соседней комнате, нашли зажигалку и подожгли диван. Мужчина отреагировал на запах гари, но не сразу понял, где произошёл пожар. Сначала он выглянул в подъезд и только потом, обернувшись, увидел дым, идущий из-за закрытой двери спальни.

Когда он открыл её, два ребёнка выбежали, один замер в оцепенении. Его мужчина вынес в подъезд, сам позвонил жене, находившейся неподалеку, и принял меры к тушению мебели.

Женщина позвонила в пожарную охрану и поднялась на пятый этаж. В это же время прибыли пожарные, эвакуировали детей и взрослых и ликвидировали пожар.




пожар

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