В Иркутской области дети нашли зажигалку и устроили пожар в квартире













В субботу, 22 июля, детская шалость привела к пожару в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Стопани в Усолье-Сибирском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.На момент прибытия первого подразделения пожарных горение происходило в двухкомнатной квартире на пятом этаже, сильное задымление наблюдалось в подъезде.Пожарные спасли пять человек, в том числе трёх детей, надев на них спасательные устройства.С помощью автолестницы пожарные поднялись на уровень пятого этажа и начали тушить огонь через окно. Одновременно с этим звено газодымозащитников проникло в квартиру и ликвидировало открытое горение.Огнём оказались повреждены домашние вещи и мягкая мебель, закопчены стены и потолок по всей квартире.По предварительным данным, в квартире под присмотром мужчины находились два трёхлетних ребенка и один четырёхлетний. Дети, игравшие в соседней комнате, нашли зажигалку и подожгли диван. Мужчина отреагировал на запах гари, но не сразу понял, где произошёл пожар. Сначала он выглянул в подъезд и только потом, обернувшись, увидел дым, идущий из-за закрытой двери спальни.Когда он открыл её, два ребёнка выбежали, один замер в оцепенении. Его мужчина вынес в подъезд, сам позвонил жене, находившейся неподалеку, и принял меры к тушению мебели.Женщина позвонила в пожарную охрану и поднялась на пятый этаж. В это же время прибыли пожарные, эвакуировали детей и взрослых и ликвидировали пожар.