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В Иркутской области мужчина утонул в нескольких метрах от берега

В Иркутской области мужчина утонул в нескольких метрах от берега
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Тело обнаружили очевидцы

В воскресенье, 23 июля, на обводнённом карьере в посёлке Шумский Нижнеудинского района Иркутской области утонул 52-летний мужчина. Его тело обнаружили очевидцы.

- Несмотря на установленные запрещающие знаки, в отсутствие пляжа с оборудованной зоной для купания, мужчина решил поплавать, но не рассчитал силы и утонул в нескольких метрах от берега, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Всего с начала лета на водоёмах Иркутской области погибли более 30 человек. Трагические случаи произошли в Иркутске, Ангарске, Тулуне, в Иркутском, Шелеховском, Братском, Чунском, Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Зиминском, Куйтунском, Боханском, Качугском, районах.

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