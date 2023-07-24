В Иркутской области мужчина утонул в нескольких метрах от берега









В воскресенье, 23 июля, на обводнённом карьере в посёлке Шумский Нижнеудинского района Иркутской области утонул 52-летний мужчина. Его тело обнаружили очевидцы.- Несмотря на установленные запрещающие знаки, в отсутствие пляжа с оборудованной зоной для купания, мужчина решил поплавать, но не рассчитал силы и утонул в нескольких метрах от берега, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Всего с начала лета на водоёмах Иркутской области погибли более 30 человек. Трагические случаи произошли в Иркутске, Ангарске, Тулуне, в Иркутском, Шелеховском, Братском, Чунском, Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Зиминском, Куйтунском, Боханском, Качугском, районах.