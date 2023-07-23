В районе Бурятии дотла сгорел автомобиль

На место отправились добровольцы и сотрудники пожарной части № 89. К 23:30 пламя потушили. Оно уничтожило иномарку – предположительно, это была Toyota Corolla, и повредило траву и кустарник вокруг авто на площади в 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Поздним вечером 21 июля возле села Никольск в Мухоршибирском районе загорелся автомобиль. Огонь охватил машину прямо в поле.