В районе Бурятии дотла сгорел автомобиль

Он вспыхнул посреди поля по неизвестной причине
Поздним вечером 21 июля возле села Никольск в Мухоршибирском районе загорелся автомобиль. Огонь охватил машину прямо в поле.
На место отправились добровольцы и сотрудники пожарной части № 89. К 23:30 пламя потушили. Оно уничтожило иномарку – предположительно, это была Toyota Corolla, и повредило траву и кустарник вокруг авто на площади в 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Он вспыхнул посреди поля по неизвестной причине
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