Пострадавший находится в больнице
В Усть-Илимске стая бродячих собак напала на 49-летнего местного жителя, который шёл в магазин.
Инцидент произошёл на улице 50 лет ВЛКСМ ночью 21 июля. Мужчина получил множественные укушенные раны.
- Со слов пострадавшего, на него набросились и покусали несколько собак. Отбиться от животных ему помог водитель проезжавшего мимо автомобиля. После случившегося мужчина с ранениями был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, организованной следователями СК.
- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере ответственного обращения с животными и требований закона о ветеринарии. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области стая бродячих собак напала на мужчину
Происшествия, Фото:
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