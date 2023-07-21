В Иркутской области стая бродячих собак напала на мужчину

Пострадавший находится в больнице



В Усть-Илимске стая бродячих собак напала на 49-летнего местного жителя, который шёл в магазин.



Инцидент произошёл на улице 50 лет ВЛКСМ ночью 21 июля. Мужчина получил множественные укушенные раны.



- Со слов пострадавшего, на него набросились и покусали несколько собак. Отбиться от животных ему помог водитель проезжавшего мимо автомобиля. После случившегося мужчина с ранениями был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, организованной следователями СК.



- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере ответственного обращения с животными и требований закона о ветеринарии. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

