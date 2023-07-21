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В Иркутске будут судить банду, похитившую 13 человек

В Иркутске будут судить банду, похитившую 13 человек
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Жертв лишали свободы, избивали и издевались над ними

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении пяти жителей Иркутска, обвиняемых в организации банды и похищении людей.

Следствие установило, что группировала орудовала с октября 2021 года по апрель 2022-го в Иркутске и других районах области. Преступники, используя оружие, похитили 13 человек. Они не только лишали жертв свободы, но и избивали и издевались над ними, а одному из похищенных нанесли тяжёлые травмы. Похищениями они занимались за денежное вознаграждение.

- Следователи установили, что молодые люди неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Всего правоохранители допросили 50 свидетелей. Проведены следственные действия с обвиняемыми и 17 потерпевшими. Сделано более 20 судебных экспертиз.

Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд.

банда похищение человека

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