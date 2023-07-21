В Иркутске будут судить банду, похитившую 13 человек









Всего правоохранители допросили 50 свидетелей. Проведены следственные действия с обвиняемыми и 17 потерпевшими. Сделано более 20 судебных экспертиз.



Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд.





Суд рассмотрит уголовное дело в отношении пяти жителей Иркутска, обвиняемых в организации банды и похищении людей.Следствие установило, что группировала орудовала с октября 2021 года по апрель 2022-го в Иркутске и других районах области. Преступники, используя оружие, похитили 13 человек. Они не только лишали жертв свободы, но и избивали и издевались над ними, а одному из похищенных нанесли тяжёлые травмы. Похищениями они занимались за денежное вознаграждение.- Следователи установили, что молодые люди неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.