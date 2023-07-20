В Бурятии капитан полиции спасла пенсионерку от мошенников









Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, днём 17 июля капитан полиции с дочерью подъехала к банку в Тарбагатае. Ожидая, пока девочка снимет деньги, она стала невольной свидетельницей беседы пожилой пассажирки. Женщина из стоящей рядом машины обсуждала перевод денег.



Слова о взятии кредита на сумму 150 тысяч рублей насторожили Оксану. Она подошла к пенсионерке, представилась и попыталась выяснить, с кем разговаривает женщина. Однако та продолжала разговор.



Рядом с пенсионеркой стоял её супруг. Он пояснил, что жене «звонили из банка». Неизвестные заявили, что женщину по доверенности якобы оформляет кредит неизвестный мужчина, а чтобы спасти деньги, надо взять займ самой, а затем перевести наличные на счёт. Его реквизиты звонившие обещали отправить позже. Собственно, для этих целей супружеская чета и приехала в Тарбагатай. 64-летняя сельчанка уже успела к этому времени получить кредит.



Мужчина добавил, что её собеседниками были не только сотрудники банка, но и Следственного комитета и полиции, которые просили помочь им в изобличении преступников.



Поняв, что супругов «разводят» мошенники, Оксана Пашинина попросила пенсионерку прекратить разговор. Она объяснила: это одна из самых популярных схем обмана, когда неизвестные под предлогом мошеннических действий со счётом звонят и просят перевести деньги на безопасную ячейку. При этом, как в случае с пожилой парой, они представляются работниками банков и правоохранительных органов.



Однако супруги не желали верить словам сотрудницы полиции. Ей пришлось буквально уговаривать их не платить никому.



- Потребовалось время, чтобы убедить супружескую чету в том, что они имеют дело с аферистами. После неоднократных настойчивых просьб пожилая женщина всё же сбросила телефонный звонок. Вместе они проехали в здание районного отдела полиции, где после разговора со следователем сельчанка в полной мере осознала, что чуть не попалась на удочку преступников, - рассказали в министерстве внутренних дел.



Спасённая пенсионерка поблагодарила инспектора ГИБДД. Ведь благодаря ей удалось сохранить не только оформленные в кредит 150 тысяч рублей, но и, вероятно, избежать более масштабных финансовых потерь. В подобных случаях мошенники продолжают «работать» дальше и в итоге могут через оформленные кредиты выманить у жертв по несколько миллионов.



- Не знаю, чем бы всё закончилось, не окажись рядом сотрудника полиции. Это же настоящий спектакль по ролям. И мы, люди советской закалки, в него поверили, как привыкли доверять другим. Очень благодарна Оксане Геннадьевне, - сказала пожилая женщина.



Инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД отдела МВД России по Тарбагатайскому району капитан полиции Оксана Пашинина, будучи в отпуске, предотвратила факт мошенничества. Она уберегла пожилую женщину от перевода аферистам 150 тысяч рублей, вмешавшись в случайно услышанный разговор.