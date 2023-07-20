В Иркутске вор-сладкоежка с ножом и перцовкой угрожал охранникам супермаркета









20-летнего подозреваемого задержали. С ним сейчас работают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Вор-сладкоежка, вооружённый ножом и перцовкой, набил шоколадом рюкзак в иркутском супермаркете.В полицию работники торгового центра обратились вечером 19 июля. Они рассказали, что днём к ним пришёл мужчина, собрал несколько стопок шоколадных плиток в рюкзак и пытался уйти, не расплатившись.- На замечания охраны мужчина отреагировал агрессивно и начал оказывать сопротивление. В какой-то момент он достал нож и перцовый баллончик, однако охранники задержали его и передали полицейским, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.