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В Иркутске вор-сладкоежка с ножом и перцовкой угрожал охранникам супермаркета

В Иркутске вор-сладкоежка с ножом и перцовкой угрожал охранникам супермаркета
Происшествия, 
Охранники задержали его

Вор-сладкоежка, вооружённый ножом и перцовкой, набил шоколадом рюкзак в иркутском супермаркете.

В полицию работники торгового центра обратились вечером 19 июля. Они рассказали, что днём к ним пришёл мужчина, собрал несколько стопок шоколадных плиток в рюкзак и пытался уйти, не расплатившись.

- На замечания охраны мужчина отреагировал агрессивно и начал оказывать сопротивление. В какой-то момент он достал нож и перцовый баллончик, однако охранники задержали его и передали полицейским, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



20-летнего подозреваемого задержали. С ним сейчас работают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

кража

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