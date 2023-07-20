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Иркутянин ограбил пенсионерку из-за сделанного ему замечания

Иркутянин ограбил пенсионерку из-за сделанного ему замечания
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пожилая женщина сделала ему замечание за помятый цветок

31-летний ранее судимый житель Иркутска ограбил 70-летнюю пенсионерку, похитив сумку. На преступление он пошёл из мести, так как женщина сделала ему замечание из-за помятого им цветка во дворе. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Пожилая женщина обратилась в дежурную часть полиции отдела №7. Она рассказала, что сидела на лавочке, когда неизвестный выхватил её сумку и сбежал. В сумке остались ключи от дома, ценные вещи и около пяти тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место, изъяли улики и опросили свидетелей.

Грабителя задержали на следующий день. Им оказалась ранее судимый 31-летний иркутянин.

Он рассказал полицейским, что гулял с женой, когда пожилая женщина сделала замечание из-за того, что он помял цветок во дворе. После этого мужчина разозлился и решил отомстить. Он специально попросил жену прогуляться дальше, чтобы действие не происходило на её глазах. После того как грабитель забрал все деньги из сумки, они вместе со своей женой отправились покупать на них продукты на рынке.

- Мы шли по Партизанской, по тропинке. Бабушка начала кричать, что она посадила цветы, стала покрывать нас матами. Мы вышли с этого двора, муж вернулся, сказал: «Ты иди». Я пошла к новому рынку, догоняет меня уже с сумкой. Я ему говорю: «Зачем ты это сделал?», а он: «А что она?!». Сказала, что надо вернуть, посмотрела, там ничего ценного не было, - пояснила задержанная супруга подозреваемого.

Подозреваемому грозит наказание в соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». 
грабеж

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