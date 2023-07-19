«В баньку ко мне приезжай»: В Ангарске пьяная автомобилистка пыталась подкупить автоинспектора









Инспектор неоднократно предупреждал нарушительницу о последствиях дачи взятки сотруднику ГИБДД. Тем не менее женщина настойчиво пыталась передать пачку купюр.



- От полученных средств госавтоинспектор отказался и сообщил руководству о склонении к коррупционному правонарушению, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На задержанную составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу».







В Ангарске пьяная женщина-водитель пыталась подкупить инспектора ГИБДД.Инцидент произошёл утром на федеральной дороге «Сибирь». Внимание полицейских привлёк автомобиль Honda Freed. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов ГИБДД и продолжил движение вдоль оживлённой транспортной магистрали.Выяснилось, что за рулём иномарки находилась 44-летняя пьяная иркутянка.В патрульной машине женщина просила не привлекать её к административной ответственности и предложила инспектору взятку в 100 тысяч рублей.- У меня дом есть. Ты меня нигде не оформляешь. Пожалуйста, ты будешь ко мне в баньку приезжать в гости. Просто помоги мне по-дружески, - просила женщина.