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«В баньку ко мне приезжай»: В Ангарске пьяная автомобилистка пыталась подкупить автоинспектора

«В баньку ко мне приезжай»: В Ангарске пьяная автомобилистка пыталась подкупить автоинспектора
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина также предлагала полицейскому 100 тысяч рублей

В Ангарске пьяная женщина-водитель пыталась подкупить инспектора ГИБДД.

Инцидент произошёл утром на федеральной дороге «Сибирь». Внимание полицейских привлёк автомобиль Honda Freed. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов ГИБДД и продолжил движение вдоль оживлённой транспортной магистрали.

Выяснилось, что за рулём иномарки находилась 44-летняя пьяная иркутянка.

В патрульной машине женщина просила не привлекать её к административной ответственности и предложила инспектору взятку в 100 тысяч рублей.

- У меня дом есть. Ты меня нигде не оформляешь. Пожалуйста, ты будешь ко мне в баньку приезжать в гости. Просто помоги мне по-дружески, - просила женщина.



Инспектор неоднократно предупреждал нарушительницу о последствиях дачи взятки сотруднику ГИБДД. Тем не менее женщина настойчиво пыталась передать пачку купюр.

- От полученных средств госавтоинспектор отказался и сообщил руководству о склонении к коррупционному правонарушению, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На задержанную составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу».


взятка ГИБДД алкогольное опьянение

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