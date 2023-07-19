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Житель Братска перевёл мошенникам 3 млн рублей

Житель Братска перевёл мошенникам 3 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За два дня мошенники обманули 23 жителей Иркутской области

За два дня жертвами мошенников стали 23 жителя Иркутской области, сообщило ГУ МВД России по региону.

В трёх случаях сумма ущерба превысила миллион рублей. Наибольшей суммы – 3 млн рублей – лишился 58-летний житель Братска.

Мужчине на телефон позвонил неизвестный, представившийся работником крупного банка. Он рассказал, что неизвестные якобы пытаются похитить со счетов сбережения.

Затем братчанина соединили с лжеполицейским, который потребовал перевести деньги на «безопасный резервный счёт». Доверившись словам незнакомцев, мужчина перевёл по указанным ему реквизитам около 1,5 миллиона рублей.

На следующий день с ним вновь связались мошенники, представились сотрудниками правоохранительных и банковской организации и потребовали перевести около 1 миллиона рублей. Специально для этого пострадавший оформил кредит в банке и перечислил заёмные средства.

На третий день мошенники, действуя по аналогичной схеме, получили от братчанина ещё около 500 тысяч рублей.

- Нужно предельно осторожно относиться к звонкам незнакомцев, представляющихся должностными лицами. Не следует переводить по их просьбам деньги на «резервные» или «безопасные» счета, оформлять кредиты, совершать манипуляции с банкоматами или личным онлайн-кабинетом банка, - призывают полицейские. 

мошенничество

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