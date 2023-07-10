В Бурятии ищут двух водителей, сбежавших после наездов









Два так называемых скрытых ДТП произошли в выходные, сообщили в УГИБДД по Бурятии.В субботу, 8 июля, в селе Сужа неизвестный сбил 10-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. Произошло это в 2 часа дня на улице Мирная. После наезда водитель скрылся с места.У 10-летней девочки диагностированы ушибы, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Медики оказали ей помощь и отпустили домой.9 июля наезд произошёл в Улан-Удэ. Там водитель, выезжая со двора дома №1 по улице Путейская на улицу Добролюбова, сбил 69-летнюю женщину. После с места скрылся.Марку автомобиля удалось установить – это «Лексус RX300».Пострадавшая женщина с травмами была госпитализирована в БСМП.Сейчас ведётся розыск обоих сбежавших водителей.