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В Бурятии ищут двух водителей, сбежавших после наездов

В Бурятии ищут двух водителей, сбежавших после наездов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадала женщина и девочка

Два так называемых скрытых ДТП произошли в выходные, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В субботу, 8 июля, в селе Сужа неизвестный сбил 10-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. Произошло это в 2 часа дня на улице Мирная. После наезда водитель скрылся с места.

У 10-летней девочки диагностированы ушибы, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Медики оказали ей помощь и отпустили домой.


9 июля наезд произошёл в Улан-Удэ. Там водитель, выезжая со двора дома №1 по улице Путейская на улицу Добролюбова, сбил 69-летнюю женщину. После с места скрылся.

Марку автомобиля удалось установить – это «Лексус RX300».

Пострадавшая женщина с травмами была госпитализирована в БСМП.


Сейчас ведётся розыск обоих сбежавших водителей.
ДТП

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