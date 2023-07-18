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В Иркутской области разбился насмерть 33-летний мотоциклист

В Иркутской области разбился насмерть 33-летний мотоциклист
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Тело обнаружили на следующий день после аварии

В Тулунском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь 33-летнего мотоциклиста.

17 июля в половине первого дня в полицию поступило сообщение о том, что вблизи деревни Харчева на обочине дороги обнаружили тело мужчины. Рядом находился отечественный мотоцикл.


Прибывшие сотрудники ДПС выявили, что авария произошла днём ранее. Время происшествия – около 10 часов вечера. Личность погибшего установлена.

- Водитель, не имея права управления транспортными средствами, передвигаясь на мототранспортном средстве без регистрации, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП 33-летний водитель скончался от полученных травм.

ДТП смерть мотоциклисты

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