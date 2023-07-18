В Иркутской области разбился насмерть 33-летний мотоциклист





В Тулунском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь 33-летнего мотоциклиста.17 июля в половине первого дня в полицию поступило сообщение о том, что вблизи деревни Харчева на обочине дороги обнаружили тело мужчины. Рядом находился отечественный мотоцикл.Прибывшие сотрудники ДПС выявили, что авария произошла днём ранее. Время происшествия – около 10 часов вечера. Личность погибшего установлена.- Водитель, не имея права управления транспортными средствами, передвигаясь на мототранспортном средстве без регистрации, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате ДТП 33-летний водитель скончался от полученных травм.