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В Иркутской области в ДТП погиб водитель лесовоза

В Иркутской области в ДТП погиб водитель лесовоза
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся

17 июля около пяти часов вечера на 141 километре автомобильной дороги Залари – Жигалово в Усть-Удинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Погиб водитель лесовоза.

- 44-летний водитель IVECO AMT не справился с управлением и допустил съезд с транспортной магистрали. В результате чего произошло опрокидывание грузового автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


В момент аварии водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.

Полицейские проводят проверку, устанавливая причины произошедшего.

ДТП смерть

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