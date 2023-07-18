В Иркутской области в ДТП погиб водитель лесовоза









17 июля около пяти часов вечера на 141 километре автомобильной дороги Залари – Жигалово в Усть-Удинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Погиб водитель лесовоза.- 44-летний водитель IVECO AMT не справился с управлением и допустил съезд с транспортной магистрали. В результате чего произошло опрокидывание грузового автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В момент аварии водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.Полицейские проводят проверку, устанавливая причины произошедшего.