Суд отправил мужчину за решётку
47-летний житель Окинского района Бурятии, до смерти избивший супругу, предстал перед судом.
Расправа произошла в селе Орлик. Днём 4 мая в своём доме супруги поссорились, и мужчина напал на жену.
- Мужчина с силой нанёс супруге несколько ударов рукой по голове, после чего покинул жилище и уехал на работу в тайгу. В результате полученных повреждений через несколько дней потерпевшая скончалась, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Недавно суд признал сельчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Ему назначено семь лет в исправительной колонии строгого режима.
Житель Бурятии до смерти избил жену и уехал в тайгу
Происшествия, Фото:
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