18 июля

17 июля

Популярное

Житель Бурятии до смерти избил жену и уехал в тайгу

Житель Бурятии до смерти избил жену и уехал в тайгу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Суд отправил мужчину за решётку

47-летний житель Окинского района Бурятии, до смерти избивший супругу, предстал перед судом.

Расправа произошла в селе Орлик. Днём 4 мая в своём доме супруги поссорились, и мужчина напал на жену.

- Мужчина с силой нанёс супруге несколько ударов рукой по голове, после чего покинул жилище и уехал на работу в тайгу. В результате полученных повреждений через несколько дней потерпевшая скончалась, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Недавно суд признал сельчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Ему назначено семь лет в исправительной колонии строгого режима.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии спасли из горящей квартиры
Жителя Бурятии спасли из горящей квартиры
Происшествия, 18.07.2023
Пожар произошёл в три часа ночи
В Бурятии произошло ДТП с участием скорой
В Бурятии произошло ДТП с участием скорой
Происшествия, 18.07.2023
Пострадали двое молодых людей  
Житель Бурятии украл садовый триммер
Житель Бурятии украл садовый триммер
Происшествия, 18.07.2023
Мужчина обокрал женщину, которая наняла его для уборки в ограде
В Забайкалье двое мужчин украли и забили лошадь
В Забайкалье двое мужчин украли и забили лошадь
Происшествия, 18.07.2023
Конину они продали местным жителям
В иркутское СИЗО пытались пронести изюм с гашишем
В иркутское СИЗО пытались пронести изюм с гашишем
Происшествия, 18.07.2023
Посетитель принёс передачу 19-летнему обвиняемому
В Бурятии поток воды с гор обрушился на село
В Бурятии поток воды с гор обрушился на село
Происшествия, 18.07.2023
«Мы тонем!» - бьют тревогу сельчане
В Бурятии крупный град побил крыши и огороды
В Бурятии крупный град побил крыши и огороды
Происшествия, 18.07.2023
Причинённый ущерб устанавливается
В Бурятии девочка пострадала в ДТП с телегой
В Бурятии девочка пострадала в ДТП с телегой
Происшествия, 18.07.2023
Она упала на дорогу во время движения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^