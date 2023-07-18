Житель Бурятии до смерти избил жену и уехал в тайгу

Суд отправил мужчину за решётку



47-летний житель Окинского района Бурятии, до смерти избивший супругу, предстал перед судом.



Расправа произошла в селе Орлик. Днём 4 мая в своём доме супруги поссорились, и мужчина напал на жену.



- Мужчина с силой нанёс супруге несколько ударов рукой по голове, после чего покинул жилище и уехал на работу в тайгу. В результате полученных повреждений через несколько дней потерпевшая скончалась, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Недавно суд признал сельчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Ему назначено семь лет в исправительной колонии строгого режима.

