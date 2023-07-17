Пьяные иркутяне пытались угнать авто на глазах у полицейских

Происходящее они снимали на видео



В Иркутске двое пьяных мужчин пытались угнать иномарку, снимая происходящее на видео. Всё это происходило на глазах у полицейских.



Около 5 часов утра инспекторы ДПС обратили внимание на странную компанию: один снимал на камеру мобильного телефона, как второй на машине с шумом пытался выехать со двора многоэтажки.



Инспекторы дорожно-патрульной службы подъехали к молодым людям. Выяснилось, что двое мужчин распивали спиртное, а после отправились за добавкой. По пути компаньоны заметили незапертый чужой автомобиль и решили покататься. Видеосъёмку, сопровождаемую весёлыми комментариями, прервали сотрудники полиции.



Таким образом угон продлился всего лишь минуту.



Полицейские выяснили, что владелица машины накануне оставила иномарку открытой, а ключи забыла в замке зажигания. Этим и воспользовались горе-угонщики.



Главному персонажу видеоролика, которым оказался 24-летний иркутянин, грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 166 УК РФ. Кроме того, в отношении него составлены административные протоколы по статьям 12.7 и 12.8 КоАП РФ – за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительского удостоверения.

