Происходящее они снимали на видео
В Иркутске двое пьяных мужчин пытались угнать иномарку, снимая происходящее на видео. Всё это происходило на глазах у полицейских.
Около 5 часов утра инспекторы ДПС обратили внимание на странную компанию: один снимал на камеру мобильного телефона, как второй на машине с шумом пытался выехать со двора многоэтажки.
Инспекторы дорожно-патрульной службы подъехали к молодым людям. Выяснилось, что двое мужчин распивали спиртное, а после отправились за добавкой. По пути компаньоны заметили незапертый чужой автомобиль и решили покататься. Видеосъёмку, сопровождаемую весёлыми комментариями, прервали сотрудники полиции.
Таким образом угон продлился всего лишь минуту.
Полицейские выяснили, что владелица машины накануне оставила иномарку открытой, а ключи забыла в замке зажигания. Этим и воспользовались горе-угонщики.
Главному персонажу видеоролика, которым оказался 24-летний иркутянин, грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 166 УК РФ. Кроме того, в отношении него составлены административные протоколы по статьям 12.7 и 12.8 КоАП РФ – за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительского удостоверения.
Пьяные иркутяне пытались угнать авто на глазах у полицейских
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