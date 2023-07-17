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В Иркутске трое мужчин и женщина похитили человека и отрезали ему палец

В Иркутске трое мужчин и женщина похитили человека и отрезали ему палец
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Жертв они помещали в багажник

В Иркутске предъявили обвинение трём мужчинам и женщине, подозреваемым в похищении людей. Одного из них они жестоко избили и отрезали палец.

Установлено, что 30 июня и 31 июля фигуранты дела силой поместили в багажник автомобиля мужчин.

- Потерпевших против воли помещали в багажник автомобиля и перемещали по Ленинскому району, после чего наносили им множественные удары металлическими ключами, битой, кастетом по голове и телу. Одному из потерпевших отрезали палец на руке. Свои преступные действия злоумышленники снимали на видео, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и угрозой применения насилия, предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений»

Все четыре фигуранта уголовного дела заключены под стражу на два месяца. 
похищение человека

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