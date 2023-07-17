В Иркутске трое мужчин и женщина похитили человека и отрезали ему палец

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Жертв они помещали в багажник



В Иркутске предъявили обвинение трём мужчинам и женщине, подозреваемым в похищении людей. Одного из них они жестоко избили и отрезали палец.



Установлено, что 30 июня и 31 июля фигуранты дела силой поместили в багажник автомобиля мужчин.



- Потерпевших против воли помещали в багажник автомобиля и перемещали по Ленинскому району, после чего наносили им множественные удары металлическими ключами, битой, кастетом по голове и телу. Одному из потерпевших отрезали палец на руке. Свои преступные действия злоумышленники снимали на видео, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и угрозой применения насилия, предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений»



Все четыре фигуранта уголовного дела заключены под стражу на два месяца.

