В Иркутской области грозы оставили без электричества почти 2500 домов

Аварийное отключение произошло в 12 населённых пунктов



За прошедшие сутки прошли сильные дожди – интенсивностью до 39 мм – в северных и западных районах Иркутской области. Максимальное значение было зарегистрировано в Нижнеудинске.



Этой дожди прошли в западных, южных, центральных и северных районах области.



16 июля произошло аварийное отключение электроснабжения в 12-ти населённых пунктах трёх районов: в Братском – в девяти населённых пунктах, в Нижнеудинском – в двух, в Куйтунском – в одном.



- Под отключение попали 2496 жилых домов, 18 социально-значимых объектов. В единую дежурно-диспетчерскую службу Тулуна поступала информация о локальных отключениях электроснабжения в жилом секторе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



По данным на 14:30 17 июля, без электричества остаются восемь населённых пунктов: Нижнеудинском районе – два, и в Братском – шесть.



Для проведения восстановительных работ задействованы 13 аварийно-восстановительных бригад.



Продолжается работа по выявлению аварийных участков линий электропередач. Дорожники убирают поваленные деревья и крупные ветки.

