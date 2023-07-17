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В Иркутской области грозы оставили без электричества почти 2500 домов

В Иркутской области грозы оставили без электричества почти 2500 домов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аварийное отключение произошло в 12 населённых пунктов

За прошедшие сутки прошли сильные дожди – интенсивностью до 39 мм – в северных и западных районах Иркутской области. Максимальное значение было зарегистрировано в Нижнеудинске.

Этой дожди прошли в западных, южных, центральных и северных районах области.

16 июля произошло аварийное отключение электроснабжения в 12-ти населённых пунктах трёх районов: в Братском – в девяти населённых пунктах, в Нижнеудинском – в двух, в Куйтунском – в одном.

- Под отключение попали 2496 жилых домов, 18 социально-значимых объектов. В единую дежурно-диспетчерскую службу Тулуна поступала информация о локальных отключениях электроснабжения в жилом секторе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным на 14:30 17 июля, без электричества остаются восемь населённых пунктов: Нижнеудинском районе – два, и в Братском – шесть.

Для проведения восстановительных работ задействованы 13 аварийно-восстановительных бригад.

Продолжается работа по выявлению аварийных участков линий электропередач. Дорожники убирают поваленные деревья и крупные ветки. 
отключение света

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