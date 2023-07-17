За 10 дней в Иркутской области утонули восемь человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Поиски троих ещё продолжаются



За 10 дней в Иркутской области на водоёмах утонули восемь человек, в том числе один ребёнок, сообщили в пресс-службе Главка МЧС по региону.



Так, в Зиминском районе завершены работы по поиску утонувшего 7 июля в протоке реки Мура в районе садоводства «Черёмушки» 31-летнего мужчины. Погибший был обнаружен на глубине более метра.



8 июля в затоне реки Ангара в городе Усолье-Сибирское утонул 36-летний мужчина. Его тело передали сотрудникам полиции.



12 июля в городе Тулун на озере Новое в 100 метрах от берега водолазы нашли тело 38-летней женщины. По информации очевидцев, фатальной для неё стала попытка переплыть водоём.



В этот же день на Ангаре вблизи села Олонки в Боханском районе утонула 19-летняя девушка. Водолазы подняли погибшую с глубины около четырёх метров.



Вблизи деревни Иванов Мыс Тайшетского района водолазы подняли со дна Бирюсы тело 65-летнего мужчины, утонувшего 13 июля.



В Братском районе завершены поиски 48-летней женщины, утонувшей 14 июля в озере на острове Тенга в акватории Ангары.



15 июля на реке Анга в рабочем посёлке Качуг утонул ребёнок 2021 года рождения. По информации очевидцев, мать с ним находилась на водоёме и рыбачила. Забила тревогу, когда сын пропал. Его тело было обнаружено в 7 километрах ниже по течению реки на глубине до 1,5 метров.



- С начала летнего сезона это уже третий случай гибели несовершеннолетних на водоёмах области. Как и в предыдущих случаях, к нему привело отсутствие надлежащего контроля со стороны взрослых, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



16 июля были проведены поисковые работы в заливе Дондир Братского водохранилища, где утонул 30-летний мужчина. Тело погибшего было найдено и передано сотрудникам полиции.



С 12 июля проводятся поиски, предположительно, утонувших мужчин: на реке Ия в Тулуне, в Солдатском карьере в Шелеховском районе и на реке Кимельтейка в селе Карымск Куйтунского района. Пока поиски положительных результатов не дали.



