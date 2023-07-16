В Бурятии тушат два лесных пожара

С огнём борются 38 человек



Накануне, 15 июля, в Бурятии возникло два лесных пожара – в Кабанском и Прибайкальском районах. Они произошли из-за сухой грозы.



На возгорания были доставлены специалисты парашютно-десантной службы АУ РБ «Авиалесоохрана». На тушении работают 38 сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,02 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 16 июля тушение пожаров продолжается. Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.





