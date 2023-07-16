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В Бурятии тушат два лесных пожара

В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия, 
С огнём борются 38 человек

Накануне, 15 июля, в Бурятии возникло два лесных пожара – в Кабанском и Прибайкальском районах. Они произошли из-за сухой грозы.

На возгорания были доставлены специалисты парашютно-десантной службы АУ РБ «Авиалесоохрана». На тушении работают 38 сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,02 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 16 июля тушение пожаров продолжается. Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.


лесные пожары

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