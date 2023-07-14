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В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист

В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Подросток не справился с управлением и улетел в кювет

Ночью 14 июля в селе Самара Зиминского района Иркутской области 15-летний подросток разбился насмерть на мотоцикле. Его 17-летний пассажир получил травмы.

- 15-летний школьник, управляя мотоцикломом, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где наехал на кучу щебёнки, после чего упал в кювет, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.





Парень от полученных травм скончался в больнице. Его 17-летний пассажир после осмотра врачей был отпущен домой. Оба участника происшествия в момент аварии передвигались без мотошлемов.

Мотоциклист в силу своего возраста не имел водительского удостоверения, а мотоцикл он взял без разрешения родителей.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 
ДТП смерть

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