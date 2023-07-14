В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист





Ночью 14 июля в селе Самара Зиминского района Иркутской области 15-летний подросток разбился насмерть на мотоцикле. Его 17-летний пассажир получил травмы.- 15-летний школьник, управляя мотоцикломом, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где наехал на кучу щебёнки, после чего упал в кювет, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.Парень от полученных травм скончался в больнице. Его 17-летний пассажир после осмотра врачей был отпущен домой. Оба участника происшествия в момент аварии передвигались без мотошлемов.Мотоциклист в силу своего возраста не имел водительского удостоверения, а мотоцикл он взял без разрешения родителей.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.